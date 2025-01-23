"التعليم" تعلن تعليمات جديدة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى الإدارات التعليمية بشأن الاستعدادات لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024-2025، وذلك لضمان سير العمل بشكل منظم وفعال.

وأوضحت الوزارة، في خطابها أنه تم غلق الموقع الإلكتروني المخصص لتحديث بيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان السير، كما تم طبع استمارات الترشيح لكل منهم حسب وظيفته للاشتراك في أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الموقع الإلكتروني الخاص بالمديريات والإدارات سيتم إتاحته للطباعة (نموذج 1 سري) لجميع المرشحين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 يناير على أن يتم طباعة النموذج واعتماده من مدير المديرية بالنسبة للعاملين التابعين للمديرية.

وشددت الوزارة، على ضرورة تسليم النماذج المعتمدة إلى مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، ليتم إرسالها إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 25 فبراير.

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