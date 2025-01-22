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والدة الطالب المجني عليه بالإسكندرية: سيخضع لعملية جراحية خطيرة

12:08 ص الأربعاء 22 يناير 2025

الطالب المجني عليه

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كتبت -داليا الظنيني:

كشفت أمل سرور، والدة الطالب المجني عليه إسلام ماجد بالإسكندرية، تفاصيل واقعة إصابة نجلها من أحد زملائه، بطعنة نافذة في منطقة البطن، إضافة إلى إصابة في الكبد، بعد الاعتداء عليه من طالب بمطواة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء: "ابني يدرس في الصف الثالث الثانوي بمدرسة مودرن سكول، المدرسة الأمريكية الحديثة"، مبينة أنه أثناء الحصول على درس خصوصي بأحد السناتر التعليمية، قام هو وزملاؤه، أثناء فترة الراحة بين الدروس، بالذهاب إلى سوبر ماركت لتناول مشروب، وأثناء تواجده في السوبر ماركت، فوجئ بطالب آخر يقوم بمعاكسة الطالبات ومضايقتهن، فقام هو وزملاؤه على الفور بمنعه.

وأوضحت أن الطالب رفض نصائح ابنها، مما أدى إلى حدوث خلافات، وفي النهاية تم الاعتداء على ابنها بالطعن بمطواة.

وأكدت أن نجلها أصيب بطعنة نافذة في منطقة البطن، إضافة إلى إصابة في الكبد، بعد الاعتداء عليه من طالب بمطواة.

واختتمت بأن نجلها يعاني من نزيف في الكبد وسيخضع لعملية جراحية خطيرة.

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