"جبر" القاهرة سهل و"هندسة" الشرقية صعبة.. آراء "أمهات مصر" في ثالث أيام امتحانات الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

تابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، اليوم الثلاثاء، تغطية ورصد مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثالث بجميع المحافظات.

وقالت أحمد، في تصريحات لها، إن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أدوا اليوم الامتحان في مادة الجبر؛ حيث أكد أولياء أمور الطلاب سهولة الامتحان وجميع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، حيث قالت بعض الطالبات: "خلصت الامتحان قبل نصف الوقت، وربنا يكملها على خير".

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر، أن طلاب الصف الثالث الإعدادية بمحافظة الجيزة أدوا الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية؛ حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط في معظم الأسئلة، ما عدا البراجراف الذي جاء غير متوقع، بينما جاء امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب محافظة كفر الشيخ سهلًا في جميع الأسئلة.

وتابعت عبير أحمد: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية جاء سهلًا للغاية؛ خصوصًا الأسئلة المقالية والخريطة، ونفس الأمر جاء في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب محافظة الغربية؛ في مستوى الطالب المتوسط، وكذلك سهولة امتحان الدراسات في محافظة المنوفية.

واشتكى طلاب وأولياء أمور بالشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية من صعوبة امتحان مادة الهندسة، حيث وصفوا الامتحان بأنه "في مستوى المُدرسين"، بينما شهد امتحان مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القليوبية سهولةً في معظمه.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على ضرورة تركيز الطلاب في الامتحانات القادمة وعدم تشتيت أنفسهم، وضرورة قيام أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم وتهيئة المناخ المناسب داخل الأسرة لهم.

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