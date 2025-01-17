"التعليم": ضوابط جديدة لأعمال التحقق الداخلي في المدارس الثانوية الفنية التجارية

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الثانوية الفنية التجارية التي تطبق البرامج المطورة المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

وأوضحت الوزارة، أن هناك تعليمات محددة لتنظيم مهام المحققين الداخليين وفقًا للتخصصات المختلفة، لضمان جودة العملية التعليمية وسير أعمال التحقق وهي:

- بالنسبة لمعلمو المواد التجارية بالمدارس الثانوية الفنية التجارية والمطبقة لمنهجية الجدرات المهنية المطلوبة بسوق العمل مكلفون بالتحقق على كامل البرنامج بالكامل، مع التأكيد على عدم تقسيم الأعمال بين محققين مختلفين على وحدات بعينها.

-بالنسبة لمعلمو الحاسب الآلي: يقتصر دورهم على التحقق من وحدات الحاسب الآلي فقط في جميع البرامج.

-بالنسبة لمعلمو المواد القانونية والمكلفون بأعمال التحقق الداخلي يقومون بالتحقق على وحدات المواد القانونية في كافة البرامج باستثناء معلمي المواد القانونية المكلفين بالتحقق على برنامج " فني تأمينات تجارية واجتماعية" لسد العجز في محققي هذا البرنامج.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة وعدم مخالفتها لضمان حسن سير أعمال التحقق الداخلي في المدارس، بما يعزز جودة البرامج التدريبية المطورة وفق احتياجات سوق العمل.

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