امتحانات الثانوية العامة 2025.. "التعليم" تتيح البريد الإلكتروني وكلمة المرور للطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء الامتحان حتى يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل، وذلك لتسجيل البيانات وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

ويأتي الإعلان طبقا للإجراءات المتخذة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025/2024 المذكورة بكتيب التعليمات والضوابط الخاصة بإجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، طلاب وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، التوجه إلى المدارس لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

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