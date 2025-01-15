وزير التعليم: النظام الجديد سيمنح الطلاب فرصة أكبر في اختيار تخصصاتهم الجامعية

كتب- أحمد الجندي:



أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وضع عام دراسي واحد ليقرر مصير حياة الطالب يعد أمرًا مرهقًا للغاية، مشيرًا إلى أن الوزارة قد وضعت موادًا تعليمية منتهية بهدف تخفيف الضغط على الطلاب.

وأضاف أن النظام الجديد يتماشى مع الطبيعة الخاصة للطلاب في مصر، مستندًا إلى الأنظمة التعليمية العالمية التي تحقق التوازن بين المتطلبات المحلية والدولية.



جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية”، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.



وأوضح عبد اللطيف أن النظام الجديد سيمنح الطلاب فرصة أكبر في اختيار تخصصاتهم الجامعية بشكل عادل، حيث لن يشعر الطالب بعد الآن بأي قلق بشأن فرصه في دخول كليات مثل الطب أو الصيدلة، إذ أنه سيكون قد حصل على كافة الفرص المتاحة له لتحقيق النجاح الأكاديمي.

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