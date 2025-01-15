وزير التعليم: حركة تغييرات في المديريات ومحاولات لإعفاء مجموعات التقوية من الضرائب

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم بتقييم مديري المديريات التعليمية مرتين سنويًا، وأنه خلال إجازة منتصف العام سيتم إجراء حركة تغيير في المديريات التعليمية، على أن تستمر هذه الحركات مرتين في السنة، الأولى في يناير والثانية في يونيو.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح "البكالوريا المصرية"، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي، حيث تحدث الوزير عن شكاوى المعلمين المتعاقدين بالحصة بشأن صرف مستحقاتهم بسبب عدم استيفاء الأوراق والشروط وبيانات الحسابات البنكية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلات بشكل سريع.

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تسعى أيضًا لإعفاء مجموعات التقوية من الضرائب، في خطوة تهدف لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

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