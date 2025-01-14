وزير التعليم: طرح مقترح "البكالوريا المصرية" للحوار المجتمعي لتعزيز الثقة

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية في تطوير نظام التعليم، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز الثقة في النظام التعليمي الجديد.

وبحسب بيان، أشار الوزير إلى أن الهدف من تقديم مقترح نظام شهادة “البكالوريا المصرية” في هذا التوقيت هو فتح حوار مجتمعي شامل وفعّال مع كافة الأطراف ذات الصلة، لضمان تفهم الجميع للنظام الجديد وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وأوضح “عبد اللطيف” أن موافقة مجلس الوزراء على طرح برنامج التطوير جاءت بشكل مبدئي، بهدف مناقشته ودراسته مع المجتمع، مؤكدًا أن جميع المقترحات المقدمة لتحسين النظام سيتم أخذها بعين الاعتبار لضمان تحقيق الأفضل.

واستعرض الوزير تفاصيل مقترح شهادة “البكالوريا المصرية”، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من النظام الجديد هو توفير مستقبل أفضل للطلاب، من خلال نظام دراسي يخفف الأعباء النفسية والمادية والمعنوية عن أولياء الأمور، ويضع مصلحة الطلاب في المقدمة.

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