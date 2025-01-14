أولياء الأمور يشكون من عدم تكافؤ نماذج امتحانات نصف العام 2025

كتب- أحمد الجندي:

شهدت امتحانات نصف العام 2025 زيادة ملحوظة في شكاوى أولياء الأمور والطلاب، الذين أبدوا استياءهم من عدم تكافؤ نماذج الامتحانات، حيث تم توزيع نماذج امتحانات بمستويات صعوبة متفاوتة، مما أثار حالة من القلق والشعور بعدم العدالة بين الطلاب.

وجاءت الشكاوى التي وصلت عبر جروب "حوار مجتمعي" في التعليم والتي منها:

أشار وائل علام إلى أن "اختلاف النماذج يسبب حالة نفسية سلبية لدى الطلاب، حيث يشعر الطالب الذي حصل على نموذج صعب بالظلم مقارنة بزميله الذي انتهى من الامتحان بسهولة".

من جانبها، أكدت غادة النوبي أن "اختلاف النماذج هذا العام خلال الامتحانات قد سبب شعورًا سيئًا لدى الطلاب، فالنماذج تضمنت سهلاً ومتوسطًا وصعبًا، ما أدى إلى شعور الطلاب بعدم العدالة، وهو ما يعارض ما أكدته العديد من الدراسات من استحالة أن تكون النماذج الثلاثة متساوية في الصعوبة".

وفي ذات السياق، أعربت هايدي إبراهيم عن قلقها بخصوص "شكل ورقة الامتحان الذي أربك الطلاب، حيث كان من المفترض أن يدرس طلاب الصف الأول الإعدادي هذا العام نظام الاختيار من متعدد، ومع تنوع الأسئلة لم يكونوا مستعدين لهذه النوعية من الأسئلة".

وأضاف أحد أولياء الأمور قائلاً: "من فضلكم، نرجو من المسؤولين مراجعة قرار توزيع النماذج المختلفة، لأنه يوجد ظلم واضح في توزيعها، والنماذج متفاوتة المستوى بشكل كبير. كانت فكرة أن يكون الامتحان موحدًا مع اختلاف الترتيب هي الأنسب".

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