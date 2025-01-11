انطلاق امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل وسط إجراءات تنظيمية مشددة

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت منذ قليل امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل بالمدارس والتي ستستمر حتى يوم الخميس 16 يناير.

وشددت المدارس، على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وهادئ والتي منها:

- الالتزام بالزي المدرسي: ضرورة ارتداء الزي المدرسي الرسمي، ومنع ارتداء أي زي مخالف لا يتناسب مع المظهر اللائق.

- الحضور المبكر: طالبت الإدارات الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، خاصة في اليوم الأول، لتسهيل عملية تسكينهم داخل اللجان.

- الالتزام بجدول الامتحانات: حثت المدارس الطلاب على مراجعة جدول الامتحانات يوميًا لتجنب أي ارتباك في معرفة المواد التي سيتم اختبارهم فيها.

- منع التليفونات المحمولة: حيث تم التأكيد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع التنبيه بأن حيازة الهاتف قد تؤدي إلى إلغاء الامتحان.

- استخدام أدوات الكتابة المناسبة: نبهت الإدارات على ضرورة استخدام القلم الأزرق الجاف فقط، ومنع استخدام الكوريكتور، مع الإشارة إلى أن مخالفات الكتابة قد تؤدي إلى تحويل الأوراق إلى لجنة خاصة.

- منع دخول أولياء الأمور: عدم السماح بدخول أولياء الأمور إلى المدرسة أثناء سير الامتحانات، حفاظًا على تركيز الطلاب والنظام داخل اللجان.

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