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"تعليم الجيزة": استعداد كامل لاختبارات نصف العام الدراسي 2025

11:51 م الجمعة 10 يناير 2025
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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بقيادة سعيد عطية، وكيل الوزارة، عن جاهزيتها الكاملة لانطلاق اختبارات منتصف العام الدراسي.

وأكدت المديرية على أن جميع مدارس المحافظة تم تجهيزها على أعلى مستوى لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، تسودها أجواء من الهدوء والانضباط، بما يتيح للطلاب تحقيق أفضل النتائج.

ووجه "عطية" رسائل تحفيزية للمشاركين في العملية التعليمية قائلاً: "أنتم أمل المستقبل، واجعلوا هذه الاختبارات فرصة لإثبات قدراتكم فالنجاح ثمرة اجتهادكم، وثقتنا بكم لا حدود لها."

وأضافت المديرية، أن هدفها الأسمى هو نجاح الطلاب وتفوقهم، داعية الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لضمان موسم امتحانات مشرف يعكس جهود الجميع.

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مديرية التربية والتعليم امتحانات نصف العام الدراسي الجيزة طلاب
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