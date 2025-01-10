بديل الثانوية العامة.. تعرف على تفاصيل مجموع البكالوريا المصرية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل المجموع الكلي لنظام ثانوية البكالوريا المصرية، المقرر تطبيقه بدءًا من العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي العام.

وأوضحت الوزارة، أن النظام الجديد يعتمد على حساب درجات مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي العام.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب سيدرسون 7 مواد أساسية في كل من الصفين الثاني والثالث الثانوي، حيث تُخصص لكل مادة 100 درجة، ليصبح المجموع الكلي للثانوية العامة 700 درجة. ويتم تحديد المجموع النهائي للطالب بناءً على إجمالي الدرجات التي يحصل عليها في كل مادة.

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