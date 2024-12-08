بعد تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس.. خبير تربوي: فوائد عقلية ونفسية واجتماعية

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن قرار تعميم لعبة الشطرنج بالمدارس من القرارات الجريئة لوزارة التربية والتعليم؛ حيث تحمل العديد من الفوائد للطلاب على المستويات العقلية والنفسية والاجتماعية، والذي سيلقى قبولًا بين شريحة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح شوقي، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن هذا القرار يحمل العديد من الإيجابيات؛ والتي منها:

- الشطرنج يُعتبر من أعرق الألعاب عالميًّا ومُرتبطًا بالنخبة الفكرية، مما يعزز مكانته بين الطلاب كرياضة ذهنية راقية.

- اللعبة لا تحتاج إلى مساحات كبيرة أو تجهيزات مكلفة، مما يجعلها ملائمة للتطبيق في مختلف المدارس.

- الشطرنج يساعد الطلاب على تطوير مهارات التفكير النقدي، والتخطيط، والتأمل، وحل المشكلات؛ وهي مهارات ضرورية في التعليم والحياة اليومية.

- يساعد الشطرنج على تعزيز الثقة بالنفس، والصبر، واحترام الآخرين؛ مما يُسهم في تكوين شخصية متوازنة لدى الطالب.

- يُمكن أن يكون الشطرنج بديلاً بناءً للألعاب الإلكترونية التي قد تضر بالصحة النفسية والعقلية للطلاب.

- اللعبة تشجع على التواصل مع الآخرين؛ مما يسهم في تحسين العلاقات الاجتماعية بين الطلاب.

- تطبيق اللعبة في المدارس يتيح فرصة التعرف على الطلاب الموهوبين الذين قد يبرزون في هذا المجال.

- توفر اللعبة نشاطًا ترفيهيًّا يُخفف من ضغط المناهج الدراسية ويُشجع على التفاعل والمرح.

- يعتبر القرار بدايةً للتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة؛ مما يفتح البابَ أمام إدخال المزيد من الأنشطة والرياضات في المدارس.

جدير بالذكر أن هذا القرار يمثل خطوةً نحو تعزيز البيئة التعليمية بطريقة شاملة؛ حيث يجمع بين التعليم والترفيه، ويمهد الطريق لإعداد جيل يمتلك قدرات عقلية وشخصية متميزة.

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