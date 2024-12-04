حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس في الترم الثاني

كتب- محمد سامي:

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها اليوم الأربعاء، صحةَ ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وأكد شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن كل ما يتردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية غير صحيح، منوهًا بأن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، وأن كل القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير.

وتهيب وزارة التربية والتعليم بمرتادي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة في ما يتم تداوله من منشورات والاستناد إلى المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.

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