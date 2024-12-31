بعد ظهور " تريند المعلمين".. خبير تربوي: تقديم هدايا للمعلمين له إيجابيات وسلبيات

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن العلاقة بين المعلم والطلاب تُعتبر من أهم أركان العملية التعليمية التي يتوقف عليها نجاح تلك العملية مؤكداً أن تقديم الطلاب هدايا مثل "شيكولاتة" (تريند المعلمين) يعد وسيلة للتعبير عن تقديرهم للمعلم، وله العديد من الإيجابيات والسلبيات.

إيجابيات تقديم هدايا للمعلم

وأوضح " شوقي" في تصريحات لمصراوي، أن تقديم الهدايا للمعلمين له إيجابيات منها:

- إحساس المعلم بثمار جهده: يعبر عن تقدير الطلاب لجهود المعلم طوال العام الدراسي.

- تعزيز العلاقات: يعزز العلاقة بين المعلم والطلاب بعيدًا عن الأطر التقليدية.

- تعليم قيم الامتنان: يعلم الطلاب قيمة الشكر والامتنان لمعلميهم.

- تحفيز المعلم: يشجع المعلمين على بذل جهد أكبر مع طلابهم.

سلبيات تقديم هدايا للمعلم

وأشار الخبير التربوي، إلى أنه يوجد سلبيات عند تقديم الهدايا للمعلمين منها:

- قد يكون رشوة مقنعة: في بعض الحالات، قد يُعتبر تقديم الهدايا نوعًا من الرشوة المقنعة للمعلم، خصوصًا إذا كانت له سلطة في تحديد الدرجات.

- أعباء مادية على الأسر: قد يشكل عبئًا ماديًا على الطلاب وأسرهم.

- ضعف سلطة المعلم: قد يضعف من قدرة المعلم على التحكم في طلابه بعد تلقي هدايا.

- غيرة بين المعلمين: قد يثير تقديم الهدايا نوعًا من الغيرة بين المعلمين.

- تكريم غير مرتبط بالكفاءة: قد يكون تكريم المعلم بسبب تساهله مع الطلاب، مما يضر بالمعلم الكفء والمنضبط.

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