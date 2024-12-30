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مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2025

12:20 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

وزارة التربية والتعليم والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، حيث يعقد امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2025 يوم السبت الموافق 18 يناير.

مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تركز على نواتج التعلم المرتبطة بما درسه التلاميذ وفق توزيع مقرر اللغة العربية للفصل الدراسي الأول 2024/2025.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

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وزارة التربية والتعليم امتحان مادة اللغة العربية الشهادة الإعدادية
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