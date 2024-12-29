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موعد امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي "الشعبة العلمية" بمدارس الجيزة

11:25 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

طلاب الثانوية

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات نصف العام 2025، للصف الثاني الثانوي "الشعبة العلمية" والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جدول امتحانات نصف العام 2025 للصف الثاني الثانوي علمي بمدارس الجيزة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جدول امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي "الشعبة العلمية" بمدارس الجيزة كالتالي:

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة الأحياء.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة الرياضيات البحتة.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الكيمياء.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة الفيزياء.

  • يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى وتطبيقات الرياضيات.
  • جدول ثانية ثانوي علمي

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مديرية التربية والتعليم بالجيزة الشعبة العلمية الصف الثاني الثانوي مدارس الجيزة
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