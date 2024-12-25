مدير "تعليم الجيزة" يكشف استعدادات المدارس لامتحانات نصف العام

كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس إدارتي 6 أكتوبر والهرم التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية واستعداد المدارس لاختبارات نصف العام، مع التأكيد على حماية المال العام وضمان توظيفه لخدمة الطلاب.

وشملت الزيارة عدد من المدارس بإدارة الهرم التعليمية منها، مدرسة هضبة الأهرام الرسمية الثانوية لغات، ومدرسة يوسف الصديق الرسمية لغات، ومن إدارة 6 أكتوبر التعليمية مدرسة الحى الثانى الرسمية المتميزة لغات.

وأكد "عطية" على مراجعة كافة الكشوف المالية بمعلمي الأجر وفوق النصاب كما وجه بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري لإعداد تقرير مفصل عن العاملين بالحصة وفوق النصاب مشدداً على ضرورة إرسال التقارير يوميًا إلى مكتبه الشخصي.

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة استعدادات المدارس لاختبارات نصف العام، مؤكدًا أهمية تنظيم لجان الامتحانات لضمان الشفافية والنزاهة مؤكداً على ضرورة مراجعة رصد الدرجات للتأكد من مطابقتها لسجلات الطلاب دون أي أخطاء.

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