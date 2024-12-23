"التعليم" تصدر توجيهات مهمة بشأن غياب طلاب الثانوية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت المديريات التعليمية خطاباً إلى الإدارات التعليمية بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي الحالي 2024/2025.

وشددت المديريات التعليمية، على أنه في حالة تغيب الطالب بعذر مرضي أو قهري عليه أن يتقدم إلى المدرسة المقيد بها بالمستندات الموثقة والمعتمدة التي تثبت هذا العذر وإذا كان تغيب الطالب عن فصل دراسي كامل أو عن عام دراسي كامل يسمح للطالب بأداء الامتحانات في جميع المواد بالدرجة الكلية للمادة وفقا للقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 .

وأكدت المديريات التعليمية، على أنه عند تغيب الطالب جزءا من العام الدراسي يقبل عذره بالنسبة للغياب فقط ويستمر قيده بالمدرسة كطالب منتظم ولا يكسب ذلك الطالب أحقيته في الحصول على درجات اعمال السنة السلوك المواظبة التقييمات والكراسة والواجبات والاختبارات الشهرية.

وأضافت المديريات التعليمة، أنه في كلتا الحالتين يتم تجميع المستندات المؤيدة لهذه الأعذار بمعرفة قسم التعليم الثانوي بالإدارات من المدارس وتسلم للمديرية لفحص المستندات بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل إدارة شئون الطلبة والامتحانات والتعليم الثانوي والشئون القانونية.

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