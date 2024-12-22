الزناتي ينعي وفاة معلم بأسيوط ويشيد بـ إسهاماته التربوية

كتب- أحمد الجندي:

نعى خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلم عصام عبد الحميد، الذي توفي أمس السبت، أثناء أداء صلاة الظهر في مدرسة الإنجيلية بديروط بمحافظة أسيوط.

وفي بيان له، قدم الزناتي خالص تعازيه لأسرة المعلم الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأشادت نقابة المعلمين بالمعلم الراحل، واصفة إياه بأنه كان مثالًا في الأخلاق وحسن السيرة، حيث كان يُعلّم طلابه القيم والمبادئ الحميدة، ويؤمن بأن دور المعلم لا يقتصر فقط على شرح المناهج الدراسية، بل يتعداه إلى تربية الأجيال على القيم الأخلاقية وغرس روح الولاء والانتماء، مؤكدة أن المدرسة لها دور أساسي في تشكيل الشخصية المجتمعية للأجيال القادمة.

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