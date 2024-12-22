وكيل تعليم الجيزة يحيل مدير مدرسة للشئون القانونية ويكرم أخرين

كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس إداراتي الوراق وشمال الجيزة لمتابعة سير العملية التعليمية، والتأكد من الالتزام بالتوجيهات الصادرة.

وشملت الزيارة عدة مدارس من إدارة الوراق التعليمية منها، مدرسة الإسراء الإعدادية بنين، مدرسة جزيرة محمد الإعدادية بنات، مدرسة السلام الابتدائية، مدرسة الشروق الثانوية، ومن إدارة شمال الجيزة مدرسة الحرية الإبتدائية، ومدرسة النصر الإبتدائية، ومدرسة النيل الإبتدائية، ومدرسة المستقبل الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد مينا مجدي عطية (المنار سابقاً).

وأكد "عطية" على سير العملية التعليمية ، كما أصدر تعليمات بإحالة أي معلم يعوق العمل إلى الشؤون القانونية مشيداً بانتظام العملية التعليمية، كما وجه الشكر للأخصائي الاجتماعي لدوره الفعّال في تطبيق لائحة الانضباط.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى ضرورة تصحيح التقييمات ومطابقة الدرجات، مشيراً إلى الاهتمام بالانضباط ومستوى النظافة الجيد، مع تفعيل خطط علاجية لدعم الطلاب.

وكرم "عطية" مدير مدرسة جزيرة محمد الإعدادية بنات، ومعلمة الصف الأول الابتدائي بمدرسة السلام الابتدائية، و مديرة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات، لتفانيهم في العمل كما أحال مدير مدرسة الشهيد مينا مجدي عطية (المنار سابقاً)، للتحقيق، لعدم تحقيق الانضباط.

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