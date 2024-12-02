مدير تعليم الجيزة يوجّه بتكثيف خطط رفع مستوى الطلاب الضعاف

كتب- أحمد الجندي:

أجري سعيد عطية، مدير مديرية تعليم الجيزة، جولة ميدانية شملت عددًا من المدارس في إدارتي أكتوبر وحدائق أكتوبر التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية.

شملت الزيارة عدة مدارس منها، مدرسة عثمان بن عفان، ومدرسة السلام الرسمية لغات، ومدرسة القادة للتعليم الأساسي، ومدرسة نهضة مصر،

وشدد " عطية"، على أهمية الانضباط والالتزام كأساس لنجاح العملية التعليمية مؤكدا على تفعيل سجل القرائية) لتطوير مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، مما يعكس توجه الوزارة لتحسين الأداء التعليمي.

وكيل تعليم الجيزة يوجّه باستخدام الوسائل التعليمية الجاذبة

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بضرورة استخدام الوسائل التعليمية الجاذبة لتحفيز الطلاب وتكثيف خطط علاج الطلاب الضعاف لتحسين جودة التعليم موصياً بتجديد الأعلام داخل الفصول.

تكريم وتحفيز المعلمين

وكرم "عطية" هالة فتح الله، معلمة اللغة العربية، لتفوقها في تطبيق برنامج (26 قرائية) كما أثنى على الجهود المبذولة فى مدرسة القادة للتعليم الأساسي لتحقيق مستوى تعليمي متميز، مع التركيز على رفع الكفاءة وتحفيز الطلاب.

مدير تعليم الجيزة يستبعد وكيلة المرحلة الابتدائية

واستبعد مدير مديرية التعليم بالجيزة، وكيلة المرحلة الابتدائية بإحدي المدارس لعدم دقة المعلومات المقدمة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمصداقية والشفافية كما قرر اتخاذ إجراء تأديبي بحق أحد المعلمين لتركه الفصل أثناء ساعات العمل، مؤكدًا أهمية تشديد الإشراف وتنظيم الأدوار داخل المدارس.

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