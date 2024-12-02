بعد مخاوف أولياء الأمور.. 5 نصائح مهمة للحفاظ على التابلت المدرسي

كتب- أحمد الجندي:

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتحويل التابلت المدرسي إلى عهدة شخصية يتم ردها بعد انتهاء المرحلة الثانوية جدلًا كبيرًا بين أولياء الأمور، إذ عبروا عن استيائهم من تحملهم مسؤولية إصلاح الجهاز أو استبداله في حالة التلف، حيث طالب البعض إلى المطالبة بإلغائه خوفًا من تلف التابلت وتحمل تكاليف الصيانة.

وقدم الدكتور محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، عدة نصائح للحفاظ على التابلت المدرسي وعدم تعرضه للتلف وسط مخاوف أولياء الأمور من تحمل أعباء الصيانة.

وقال "الحارثي" في تصريحات لـ"مصراوي"، إن التابلت المدرسي يتحمل استعمال الطالب له 3 أعوام دون وجود أي معوقات، من خلال الحفاظ عليه واستخدامه بطريقة صحيحة، مما يتسبب ذلك في الحفاظ عليه من التلف والهلاك.

وأشار إلى أنه لابد من استخدام التابلت للأغراض التعليمية فقط، إذ تمت برمجته بشكل يركز على الوصول إلى بنك المعرفة المصري ومحركات البحث العلمي.

نصائح للحفاظ على التابلت المدرسي

ونصح خبير تكنولوجيا المعلومات الطلاب أثناء استخدام التابلت المدرسي الاهتمام بالآتي:

- تجنب شحن الجهاز لفترات طويلة لتجنب ارتفاع حرارته.

- عدم شحن التابلت المدرسي إلا بعد انخفاض شحن البطارية بالكامل.

- إغلاق الجهاز أثناء عدم الحاجة إليه لتوفير طاقة البطارية.

- تجنب فتح الجهاز أو صيانته خارج مراكز الصيانة المعتمدة من Samsung.

- عدم ترك التابلت بالشحن على الكهرباء لفترة طويلة حتى لا يسخن الجهاز.

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