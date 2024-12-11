مدير تعليم الجيزة: متابعة العملية التعليمية يوميا بمدارس المحافظة

كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إدارتي الهرم وكرداسة التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وشملت الزيارة عدة مدارس من إدارة الهرم ومنها، مدرسة منشأة البكاري الثانوية بنات، ومدرسة محمد سلامة الإعدادية بنات، ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، ومدرسة أمهات المؤمنين الابتدائية، ومن إدارة كرداسة مدرسة الشهيد يوسف أنور، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، ومدرسة الأمل الإعدادية بنات.

وأكد" عطية" علي متابعة سير العملية التعليمية يوميًا، ورفع تقارير موثقة بالصور، كما أمر بتشكيل لجنة لمتابعة مستوي النظافة بالمدرسة مشدداً على تفعيل سجل القرائية والخطة العلاجية، ودور الأخصائي الاجتماعي لضمان جودة العملية التعليمية.

وأوصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بتعليق العلم والقسم الوطني، وتفعيل جروبات أولياء الأمور لضمان انتظام الطلاب حتى آخر يوم في الفصل الدراسي الأول لافتاً إلي أن التعليم ليس مجرد مسؤولية وظيفية، بل هو أمانة وطنية يجب أن تُؤدى بإخلاص.

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