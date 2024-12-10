وزير التعليم: نسعى لإنشاء 100 مدرسة "مصرية-يابانية" بمختلف المحافظات

كتب- أحمد الجندي:

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ساشيكو إيموتو، نائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والوفد المرافق لها؛ لمناقشة سبل الدعم المقدم من جايكا لمواكبة الخطة الطموحة للتوسع في المدارس المصرية اليابانية.

وبحسب بيان، ثمّن عبد اللطيف الجهود الواضحة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ودعمها المستمر للتعليم قبل الجامعي بنوعيه العام والفني من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليابان، مؤكدًا حرص الوزارة على التوسع في المدارس المصرية اليابانية، وتعميم أنشطة "توكاتسو" في جميع المدارس الحكومية، لما حققته من نجاح باهر.

وأشار الوزير إلى أن المدارس المصرية اليابانية تعد نموذجًا تعليميًا متميزًا يدعو إلى الفخر، وله تأثير إيجابي على الطلاب وعلى المجتمع ككل، لإرْتِكَازها على تنمية المهارات غير المعرفية للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية والقدرة على بناء علاقات إنسانية، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية، والتي تعد الأساس الذي تُبنى عليه استراتيجية الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعداد المدارس المصرية اليابانية وصلت إلى 55 مدرسة جديدة في 26 محافظة منذ تطبيق التجربة عام 2017، مضيفًا أن الوزارة تعمل على الحفاظ على جودة التعليم في تلك المدارس، وإنشاء عدد آخر من المدارس لتصل إلى 100 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية، والاستمرار في تدريب المعلمين بالتعاون مع الخبراء اليابانيين.

ومن جانبها، ثمّنت إيموتو ساشيكو الجهود البارزة للوزارة في تطوير التعليم في غضون أشهر قليلة، مما يعكس رؤية مستقبلية مشرقة للتعليم في مصر، قائلة: "نحن نؤمن أن مصر بها أفضل خبراء في مجال التعليم عالميًا"، معربة عن فخر بلادها بالتعاون والشراكة مع مصر في العديد من المجالات ذات الأهمية المشتركة.

وأشارت "إيموتو" إلى اقتناع الجانب الياباني بأن العمل مع الجانب المصري سيقدم الكثير للتعليم في إفريقيا والعالم كله، مؤكدة الاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم للتوسع في عدد المدارس المصرية اليابانية، وتقديم الخبرات الفنية المطلوبة من الجانب الياباني في إطار الشراكة الوثيقة بين الوزارة وجايكا.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ومن السفارة اليابانية بالقاهرة، سوزوكي يوسوكي، مستشار بالسفارة، وكواشيما شيزوكي، سكرتير ثاني بالسفارة، ومن جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، موتشيزوكي هيروشي، نائب مدير قسم التنمية البشرية، ومن جانب مكتب "جايكا" في مصر، كاتو كين، رئيس المكتب، ويازاكي جينتار، نائب رئيس المكتب، ودينا كرم، المسؤول الرئيسي عن البرامج بالوكالة.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضرت شيرين حمدي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ونيفين حمودة، مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

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