أبرز المعلومات عن مدارس فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

تُعد مدارس فريش الدولية واحدة من أهم النظم التعليمية الحالية التابعة للمدارس التكنولوجية التطبيقية حيث أنها تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب إلى متطلبات سوق العمل.

شروط التقديم لمدارس فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فإن شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة.

- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 48 درجة.

- التقديم متاح للبنين من جميع أنحاء الجمهورية.

شروط القبول بمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي( اللياقة البدنية ، النفسية وتحليل المخدرات).

مميزات الدراسة بمدارس فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- دراسة تجمع بين النظرى والتدريب العملى والميدانى أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك من القطاع الخاص.

- فرص التعيين بشركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخرج للمتميزين.

- تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال التخصص محلياً ودولياً.

- مكافأت مالية أثناء فترة التدريب العملى خارج المدرسة.

- مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

- مشاريع (كابستون) على مدار الثلاث سنوات الدراسية لتنمية الفكر التحليلي والإبداعى لدى الطلاب.