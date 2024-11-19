وكيل تعليم الجيزة يستبعد مدير مدرسة خلال جولة بأكتوبر

كتبت- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء سير العملية التعليمية في مدارس إدارة أكتوبر التعليمية.

شملت الزيارة عدة مدارس منها مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسي، ومدرسة الرؤية الرسمية لغات، ومدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي، ومدرسة الحي الثاني للتعليم الأساسي، ومدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية لغات.

خلال الزيارة، أوضح "عطية" اهتمامه بالتقييمات باستخدام الدرجات بدلاً من الطرق التقليدية، مع التركيز على متابعة الطلاب الضعاف في المرحلة الابتدائية. كما تم وضع خطة علاجية لهم تشمل برنامجًا زمنيًا لتحسين مستواهم في القراءة والكتابة. وأكد على أهمية تفعيل الإشراف اليومي والاهتمام بالنظافة العامة للمدارس، وخاصة في دورات المياه وتعقيمها بشكل دوري للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

كما قرر وكيل الوزارة استبعاد مدير أحد المدارس بإدارة أكتوبر التعليمية بسبب عدم الاهتمام بالطلاب ضعاف السمع. كما استبعد مسئول أمن إحدى المدارس بسبب عدم تواجده على البوابة الرئيسية أثناء غلقها.

وفي المقابل، قام "عطية" بتكريم مدير أحد المدارس لإشرافه الجيد على العملية التعليمية، واهتمامه بالنظافة العامة بالمدرسة وتفعيل الإشراف بشكل مثالي.

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