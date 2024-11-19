جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوى بمدارس الجيزة 2024

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024 للصف الأول الثانوى وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي والتى ستبدأ 24 نوفمبر الموافق يوم الأحد وتنتهي يوم الأحد 1 ديسمبر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوى بمدارس الجيزة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوى بمدارس الجيزة كالتالى:

يوم الأحد 24 نوفمبر: امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين 25 نوفمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى .

يوم الثلاثاء 26 نوفمبر: امتحان مادة الرياضيات .

يوم الأربعاء 27 نوفمبر: امتحان مادتى الفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس 28 نوفمبر: امتحان مادتى العلوم والتكامل والتربية الوطنية.

يوم الأحد 1 ديسمبر: امتحان مادة التاريخ.

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