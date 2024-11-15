التعليم تكشف موانع الترشح للعمل في الامتحانات الفنية 2025.. تعرف عليها

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم، خطابًا إلى المديريات التعليمية، حددت فيه الموانع التي تحول دون الاشتراك في العمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل باختبارات الدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي" للعام الدراسي 2024/2025، حيث أكدت الوزارة بأنه يجب ألا يكون لدى المرشح أي مانع يحول دون الاشتراك في الامتحانات.

وأكدت الوزارة، أن يقوم المرشحين باستيفاء استمارة الموانع واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم، وكذلك صحيفة الأحوال من موقع الوزارة (البوابة الإلكترونية).

موانع الاشتراك فى الدبلومات الفنية 2025

وأضافت الوزارة بأن الموانع التي تحول دون الاشتراك في امتحانات الدبلومات الفنية هي:

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقاً للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

يشترط ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية طبقاً للنشرة العامة رقم 1 بتاريخ شأن الاشتراك في أعمال الامتحانات.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

موانع القرابة للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موانع القرابة، هي أنه يجب ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية والدرجة الرابعة على مستوى اللجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها وهى:

والدرجة الأولى: (الأب - الأم - الأبناء - الزوج أو الزوجة).

والدرجة الثانية: (الأخ والأخت - الجد والجدة – الأحفاد).

والدرجة الثالثة (أبناء الأخ والأخت - العم والعمة - الخال والخالة - أبناء الأحفاد)

والدرجة الرابعة: (أبناء أبناء الأخ والأخت - أبناء العم والعمة - أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحفاد).

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