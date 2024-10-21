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ما موعد بدء امتحانات الشهر لطلاب صفوف النقل؟

06:41 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

امتحانات- أرشيفية

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كتب- محمد فتحي:

تبدأ الأسبوع المقبل، امتحانات الشهر لصفوف النقل في كافة المدارس بمختلف المديريات والإدارات التعليمية، في المحافظات خلال اليوم الدراسي.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر أن تستهدف أسئلة امتحان الشهر لصفوف النقل أجزاء المنهج الدراسي منذ بدء العام الدراسي الحالي.

ووفقا للوزارة، فإن أسئلة امتحان الشهر تشمل ما درسه الطالب خلال تلك الفترة، إذ أن الامتحانات تعقد في جزء من الحصة أو ما يعادل فترة دراسية ويحصل للطالب فيها على درجات الاختبار.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في وقت سابق، تفاصيل توزيع درجات الطلاب في المرحلة الابتدائية بواقع 60 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي.

وأكدت الوزارة، أن الطالب يؤدي في كل فصل دراسي 3 اختبارات، منها اختبارا شهر بجانب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني.

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