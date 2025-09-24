وكيل الأزهر يعتمد ترقية 31 ألفا من معلمي المعاهد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، حركة ترقيات معلمى الأزهر الشريف للعام الحالى 2025، حيث شملت حركة هذا العام ترقية (31288) معلما ومعلمة على مستوى الجمهورية، انطلاقا من حرص الأزهر الشريف على دعم الكوادر التعليمية، والارتقاء بمستوى العملية التربوية داخل المعاهد الأزهرية.

وتضمن القرار ترقية (30702) مستوفيا طبيعيا للمدة البينية المقررة، وترقية (207) مستوفيا بتخفيض المدة البينية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة، وترقية (66) مستوفيا مبعوث على نفقة الأزهر الشريف، وترقية (110) مستوفيا من أصحاب الحالات المرضية، بالإضافة إلى ترقية (203) مستوفيا من المراحل السابقة.

هذا؛ وقد أكد وكيل الأزهر على أن هذه الترقيات تأتى فى إطار خطة الأزهر الشريف الاستراتيجية للارتقاء بالعملية التعليمية، ودعم الكفاءات التربوية، وتحقيق متطلبات الرضا الوظيفى والتحفيز المهنى لشاغلى وظائف التعليم، انطلاقا من دور المعلم الأزهرى فى بناء الأجيال وغرس قيم الوسطية المستمدة من صحيح الدين والمنهج الأزهرى الوسطي.

