نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد ، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط اضغط هنا.

ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الترشيح كالتالي:

1- يتم إعلان نتائج الترشيح للطلاب من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

2- على الطالب الدخول إلى الموقع باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، حيث يمكنه الاطلاع على جميع بيانات ترشيحه بالتفصيل.

3- تتضمن اسم الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه له وفقاً لرغباته.

4- المجموع الاعتباري الحاصل عليه.

ويتيح الموقع إمكانية طباعة بطاقة الترشيح، والتي تُستخدم عند التقدم للكلية أو المعهد لاستكمال إجراءات القبول، وتُعد بمثابة إخطار رسمي بالنتيجة، لكنها لا تُعتبر بديلاً عن المستندات الأصلية المطلوبة عند القيد النهائي.

