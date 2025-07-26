الأقصر - محمد محروس:

سطّر الطالب محمد مصطفى عبد اللطيف عبد الحاكم، ابن منطقة الكرنك شمال الأقصر، صفحة جديدة من التفوق، بحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في القسم العلمي – بنين في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، ممثلًا عن منطقة الأقصر الأزهرية.

محمد، الطالب بـمعهد بنين الأقصر الأزهري، لم يكن غريبًا عن منصات التكريم، إذ سبق أن حصل على المركز الأول بالشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى المحافظة، ويُعرف بين معلميه وزملائه بتفوقه العلمي وأخلاقه الرفيعة، فضلًا عن كونه يحفظ القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب.

ينتمي محمد لأسرة عُرفت بالعلم والصلاح، فجده هو فضيلة الشيخ أحمد عبد الحاكم، أحد رموز الأزهر وشيخ معهد الأقصر في تسعينيات القرن الماضي. أما والده، فعبر عن سعادته البالغة بتفوق ابنه، مؤكدًا أن محمد لطالما حلم بدراسة الطب ليكمل مسيرة أسرته في العمل الإنساني.

وينتمي محمد لعائلة طبية متميزة؛ إذ يشغل عمه الدكتور زين العابدين عبد اللطيف منصب رئيس قسم القلب والقسطرة بمستشفى الأقصر الدولي، كما يتولى عمه الآخر الدكتور البراء عبد اللطيف رئاسة قسم الحضّانات بمستشفى الكرنك الدولي.

واختتم والده تصريحاته قائلًا: "هذا فضل من الله عز وجل، ومحمد اليوم يُكمل طريقًا بدأه أعمامه، لنشر الخير وخدمة الناس في مهنة الطب النبيلة".







