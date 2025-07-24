خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2026

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، فتح باب التسجيل لأداء اختبار القدرات للقبول بكليات القاهرة والأقاليم يوم الاثنين المقبل 28 يوليو الجاري 2025 م، ولمدة أسبوعين.

وقال الدكتور سيد بكري نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن التسجيل إلكترونيا تيسيرا علي الطلاب في ضوء توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030 م.

وجاءت خطوات التسجيل على النحو التالي:

- الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا

- يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

0 تظهر للطالب بياناته الشخصية، وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

- بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة له، والكليات، والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المُحددة.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات,

- عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة الإيصال، ويشمل أنواع القدرات التي أبدى الطالب الرغبة في أدائها.

وتتضمن قائمة الكليات التي تجري بها اختبار قدرات، ما يلي ( التربية بنين القاهرة - التربية بنات القاهرة - التربية بنين تفهنا الأشراف - التربية بنين أسيوط - التربية بنات أسيوط - القرآن الكريم وعلومها بنين بطنطا - علوم الرياضية بنين - علوم الرياضية بنات - الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف - اللغات والترجمة بنين القاهرة - شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة).

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