جامعة الأزهر تحيل أستاذًا وطالبًا للتحقيق بعد واقعة غش في فرع أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

في إطار حرص جامعة الأزهر على صون حقوق منسوبيها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة، قرر الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه القبلي، إحالة أستاذ وطالب بإحدى كليات الفرع في أسيوط إلى التحقيق، وذلك على خلفية تجاوزات وقعت خلال أداء الامتحانات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس باتخاذ إجراءات غير قانونية بحق طالب أثناء محاولته الغش داخل قاعة الامتحان، ما استدعى تدخل إدارة الجامعة للتحقيق في ملابسات الحادثة.

وأكد الدكتور عبدالمالك في تصريح له أن الجامعة تلتزم بإجراءات قانونية واضحة في التعامل مع حالات الغش أو إثارة الفوضى داخل لجان الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات حفاظًا على حقوق جميع الأطراف، سواء الطالب أو الأستاذ، وضمانًا لسير العملية التعليمية في إطار من الانضباط والعدالة.