رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2025

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2025 بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، عقب عودته من مناسك الحج.

وقال مصدر مطلع بالأزهر في تصريحات لمصراوي، إن المناطق الأزهرية لا تزال حتى الآن في مرحلة جمع النتيجة ورصدها للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وما زال العمل يجري على قدم وساق للانتهاء منها.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه بعد انتهاء المناطق الأزهرية من تجميع ورصد النتائج، سيتم إرسالها لقطاع المعاهد الأزهرية تمهيدا لمراجعتها ورصد العشر الأوائل على مستوى الجمهورية بالشهادتين.

وأشار المصدر، إلى أنه يحق لأي طالب التظلم على نتيجته بالإدارة التابع لها بعد سداد الرسوم اللازمة لذلك.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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