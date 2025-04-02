موعد امتحانات نهاية العام بجامعة الأزهر 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، عن موعد امتحانات نهاية العام بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2024\2025.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه المقرر أن تنتهي أعمال الفصل الدراسي الثاني بكليات القاهرة في الـ 29 من مايو المقبل، لتبدأ بعدها امتحانات نهاية العام خلال شهر يونيو.

وأشار المصدر، إلى أن مواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني تختلف من كلية لأخرى طبقا لطبيعة الكليات والمواد التي تتم دراستها بها، إلا أن البداية للجميع ستكون في شهر يونيو.

ونوه المصدر إلى أن امتحانات التصفية لطلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات القاهرة والأقاليم ستعقد في السادس من سبتمبر المقبل.

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