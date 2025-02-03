موعد نتيجة نصف العام بكليات جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور سيد بكري نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، موعد نتيجة نصف العام بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2025/2024.

وقال بكري في تصريحات لمصراوي، اليوم، إن الكليات العملية والنظرية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من تصحيح الامتحانات تمهيدًا لإعلان النتيجة لجميع الطلاب.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الفصل الفصل الدراسي الأول بالكليات مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق السبت المقبل، الثامن من فبراير 2025.

ونوه بكري، إلى أن امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، شهدت حالة من الهدوء التام، ولم تحدث أي مشكلات تؤثر على سيرها.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، يوم السبت المقبل، ويستمر لمدة أربعة أشهر.

وأطلقت جامعة الأزهر، قافلة طبية شاملة لمدن حلايب وشلاتين على مدار يومين، الكشف على 3260 حالة من مختلف التخصصات.

ووقعت عيادة العظام الكشف على 240 عظام وعيادة الأطفال 329 حالة وعيادة الباطنة والجهاز الهضمى 412 حالة، وعيادة الجراحة 180 حالة، وعيادة الأنف والأذن 245 حالة، وعيادة الرمد 287 حالة وعيادة الأسنان 224 حالة وعيادة النساء والتوليد 167 حالة وعيادة الجلديه 287 حالة، وعيادة المسالك 113 حالة، وعيادة الصدر 152 حالة وعيادة النفسية والعصبية 89 حالة.

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