إعادة فتح باب تسجيل استمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، إعادة فتح التسجيل لاستمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025، بصفة استثنائية ونهائية اعتبارا من غد الثلاثاء 24-12-2024 وحتى الخميس 26-12-2024.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية، قرر فتح باب تسجيل استمارات امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، في الأول من ديسمبر الجاري.

ويمكن للطلاب تسجيل استمارات الامتحانات عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- 4 صور شخصية مقاس ٤×٦ ذات خلفية بيضاء، مدون عليها الإسم والرقم القومي المكتوب في شهادة الميلاد.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة من السجل المدني.

- صورة بطاقة ولي الأمر، مدون عليها رقم الموبايل الخاص به.

- رسوم الشهادة الإعدادية والدمغات وحصر أيام الغياب.

- حافظة مستندات بلاستيك.

الفئات المسموح لها دخول الامتحانات

وجاءت الفئات المسموح لها دخول امتحانات الإعدادية الأزهرية، على النحو التالي:

- الطلاب الذين فصلوا لاستنفاذ مرات الرسوب "بالصف النهائي" من المرحلة بعد حصولهم على رخصتي الاستثناء أو عدم تمسكهم بتلك الرخصة.

- الطلاب الذين فصلوا للتخلف وللتجنيد.

- الطلاب الذين رسبوا في الصف الثاني الإعدادي من الخارج.

- الطلاب المتحفظ عليهم أو المسجونين أثناء موعد عقد الامتحانات.

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