موعد وجدول امتحانات القبول بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أجرت كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر بالقاهرة، تعديلًا على جدول امتحانات القبول بالكلية للعام الجامعي 2025/2024.

ونص الجدول الجديد لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر بالقاهرة، على أن تبدأ امتحانات القبول يوم السبت الـ 26 من أكتوبر الجاري لقطاع أصول الدين بمادة القرآن الشفوي.

ويعقد امتحان القرآن الشفوي لقطاع الشريعة والقانون بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، يوم الأحد 27 من أكتوبر، وقطاعي اللغة العربية وشعبة اللغات والترجمة يوم الاثنين 28 من أكتوبر.

وتنتهي امتحانات القبول للدور الأول بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، يوم الخميس 31 أكتوبر لقطاع أصول الدين في مواد التخصص "إلكتروني".

كان الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب فرع البنات، تفقدا كليات فرع البنات بمدينة نصر.

وتضمنت الجولة متابعة سير العمل بالمدرجات المركزية بفرع البنات، والاطمئنان على أعمال فرش وتأسيس المدرجات بعد الانتهاء من أعمال البناء، ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من تجهيزها حتى يمكن استثمارها في العملية التعليمية.

وتفقد رئيس الجامعة، كلية الدراسات الإنسانية، وشارك في احتفالية استقبال الطالبات المستجدات، مقدمًا لهن التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهن التوفيق والنجاح، وأن يكن نماذج مضيئة تعكس وسطية الأزهر الشريف.