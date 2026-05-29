ما فضل زيارة شهداء أُحد؟ أستاذ بالأزهر يوضح

كتب : محمد قادوس

01:18 م 29/05/2026

الدكتور هاني تمام

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن من أهم معالم المدينة المنورة التي يحرص المسلم على زيارتها مقبرة شهداء أُحد، حيث دُفن فيها عدد كبير من الصحابة الكرام الذين استشهدوا في غزوة أحد.

وأوضح أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، خلال حديثه على قناة الناس، أن هذه المقبرة تضم نحو 70 من شهداء الصحابة، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، والذي كان من أحب الناس إلى قلبه، وقد لُقب بأسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء.

وأضاف أن أهل المدينة ينظرون إلى سيدنا حمزة باعتباره بوابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحرص على زيارته، كما اعتاد أهل المدينة زيارة هذا المكان خاصة يوم الأربعاء، حيث يشهد إقبالًا كبيرًا حتى ساعات الفجر.

وأشار إلى أن ما حدث لسيدنا حمزة بعد استشهاده من تمثيل بجسده كان أمرًا شديدًا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حزن عليه حزنًا بالغًا، لما كان له من مكانة عظيمة وقرب خاص منه.

ودعا الله قائلًا: رضي الله عن سيدنا حمزة وعن ساداتنا شهداء أُحد، وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا زيارة هذه الأماكن المباركة والاقتداء بسيرتهم.


فيديو قد يعجبك

