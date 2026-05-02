أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما، وبينت هل يثاب فاعله، وهل يدخل ذلك في ثواب البر بهما.

برّ الوالدين فرضُ عينٍ

في البدء، أكدت الإفتاء أن برَّ الوالدين فرضُ عينٍ، وهو عبادةٌ لا تقبل النيابة. وبر الوالدين لا يحصر في حال دون حال، ولا في زمان دون آخر، فيجب على الولد أن يبر والديه حال حياتهما، وإن فاته ذلك في حياتهما فلا بأس أن يبرهما بعد وفاتهما.

من صور بر الوالدين: زيارة قبرهما

وبيّنت الدار، في بيان فتواها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن من صور بر الوالدين: زيارة قبرهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» رواه أبو داود.

وأشارت الإفتاء إلى أن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة. "مصنف عبد الرزاق"- وأيضًا قراءة القرآن وهبة الثواب لهما.

