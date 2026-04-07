أكد الدكتور محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، على الفرق بين الإسراف والتبذير في حياة المسلم، موضحًا أن القرآن الكريم حذر من التبذير والإسراف في جميع شؤون الحياة، مؤكدًا أن التبذير أعظم خطرًا من الإسراف لأنه يتعلق باستخدام النعم فيما حرم الله، بينما الإسراف هو مجرد تجاوز الحد المباح.

وأوضح الدكتور محمود الأبيدي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الشيطان يعد الإنسان بالفقر ويدعوه إلى الفوضى والعشوائية والإسراف في كل شيء، من الأموال إلى الوقت والطعام والنوم، مبينًا أن الإسلام يحث على الاعتدال والوسطية في كل أمور الحياة.

وأشار إلى أن حسن إدارة الوقت والمال والموارد الشخصية من أهم معالم الوسطية، مضيفًا أن حياة الإنسان ليست مجرد أموال، بل تتعلق أيضًا بكيفية استثماره للوقت والعمر في الطاعات والعمل الصالح، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه"، موضحًا قاعدة الثلث لطعام الإنسان وشرابه ونفسه كأساس للعيش المعتدل.

وأكد أن التبذير لا يقتصر على المال فقط، بل يشمل ضياع الوقت والإهمال في استثمار الحياة والخيال دون تحقيق على أرض الواقع، مشددًا على أن الوسطيّة والاعتدال في كل شؤون الحياة هما منهج محمدي رشيد يسعى المسلم لتحقيقه في زمننا المعاصر.

