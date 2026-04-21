ما حقوق الخاطب والمخطوبة وحدود العلاقة بينهما؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب

كتب : محمد قادوس

12:48 م 21/04/2026

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حقوق الخاطب والمخطوبة وحدود العلاقة بينهما خلال فترة الخطبة، موضحة أن هذه المرحلة تُعد فترة تعارف مؤقتة لا تترتب عليها واجبات شرعية ملزمة، وإنما تضبطها الأخلاق والعرف، مؤكدة أن الصدق والوضوح بين الطرفين من أهم ما يجب الالتزام به، مع ضرورة عدم التدليس أو إخفاء أمور مؤثرة، لأن ذلك ينعكس بشكل مباشر على نجاح العلاقة بعد الزواج.

ما هي الحقوق المشتركة بين الخاطب والمخطوبة؟

وأوضحت عضو مركز الأزهر خلال حوارها ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن من الحقوق المشتركة بين الخاطب والمخطوبة احترام كل طرف لخصوصية الآخر، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والشرعية في التعامل، باعتبارهما أجنبيين عن بعضهما، فلا تجوز الخلوة ولا تجاوز حدود الكلام المشروع، كما يجب أن يكون الحديث في إطار ما يحقق مصلحة إتمام الزواج دون خروج عن الأدب أو الشرع، مشيرة إلى أن لكل طرف الحق في فسخ الخطبة إذا تبين له عدم القدرة على الاستمرار، دون حرج.

وأضافت أن من واجبات المخطوبة عدم السماح بتقدم خاطب آخر لها أو الموافقة عليه أثناء فترة الخطبة، لأن ذلك يُعد منهيًا عنه شرعًا، كما يجب عليها الالتزام بضوابط الحديث وعدم الخضوع بالقول، وفي المقابل يُلزم الخاطب بالصدق وعدم المماطلة، والعمل على إتمام الزواج في الإطار الزمني المتفق عليه، مع الاستعداد الجاد لتحمل مسؤوليات الحياة الجديدة، مؤكدة أن الالتزام بهذه الضوابط يحفظ للطرفين كرامتهما ويؤسس لعلاقة سليمة قائمة على الوضوح والاحترام.

الخطبة الخاطب والمخطوبة الأزهر مركز الأزهر للفتوى الزواج

