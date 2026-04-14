ما مسؤولية الفرد تجاه المحتوى الذي يشاركه على السوشيال ميديا؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

12:56 م 14/04/2026

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أسماء عاشور من دمياط حول مسؤولية الفرد تجاه المحتوى الذي يشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن مسؤولية مشاركة المحتوى مسؤولية عظيمة، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يُلقي لها بالًا فتهوي به في النار سبعين خريفًا، وهو ما يوضح خطورة ما ينشره أو يشاركه دون تحقق أو وعي.

وأضاف أن الواجب على كل شخص قبل مشاركة أي محتوى أن يتحقق من مصدره وصحته وتخصصه، فإذا كان المحتوى دينيًا أو فتوى فيُرجع إلى مصادر موثوقة مثل دار الإفتاء، وإذا كان طبيًا فيُرجع إلى المختصين، وكذلك الأخبار والمعلومات العامة يجب التأكد من صحتها وعدم الاعتماد على الشائعات أو غير الموثوقين.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من نشر الشائعات والمساهمة في ترويجها، موضحًا أن نقل أي معلومة دون تحقق قد يُدخل الإنسان في الإثم، وأن التثبت قبل النشر من أهم أخلاقيات المسلم في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مسؤولية المحتوى على مواقع التواصل مسؤولية دينية وأخلاقية كبيرة، وأن الأصل في المسلم أن يتحرى الصدق والدقة، وأن عدم المشاركة أحيانًا يكون أسلم من نشر معلومات غير موثوقة قد تضر بالفرد والمجتمع.


الشيخ أحمد وسام دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا

إبراهيم نور الدين: أزمة الأهلي واتحاد الكرة "استعراض قوة"
ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا
مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية
انخفاض أسعار النفط مع بوادر انفراجة دبلوماسية.. وترقب حاسم لمصير "هرمز"
صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
