تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة عما يجب على المرأة فعله إذا جاءتها "الدورة الشهرية"، بعد صلاة العشاء وقبل أداء صلاة الوتر.

وفي رده، أوضح شلبي، خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد، أن المرأة بمجرد دخول الحيض تسقط عنها الصلاة، وبالتالي لا يجب عليها أداء صلاة الوتر أو قضاؤها بعد انتهاء الدورة الشهرية.

وأضاف أمين الفتوى أن صلاة الوتر ليست من الصلوات الواجبة، ولذلك لا قضاء فيها، مؤكدًا أنه لا شيء على المرأة في هذه الحالة، ولا إثم عليها لتركها بسبب العذر الشرعي.

وأكد أن من رحمة الله تعالى أن العبد إذا نوى الطاعة ثم منعه عذر قهري كتب الله له الأجر، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من همَّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة”.

وختم أمين الفتوى مشيرًا إلى أن المرأة تُثاب على نيتها في القيام بالوتر ما دامت كانت عازمة عليه، لكن منعها الحيض عن أدائه، وهذا من سعة رحمة الله بعباده وفضله عليهم.

اقرأ أيضاً:

هل يوجد صيغة مخصصة للصلاة على النبي لفك الكرب والفرج العاجل؟

ما حكم إلقاء أوراق مكتوب عليها لفظ الجلالة؟