أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قول الله تعالى: "وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا" يفتح بابًا مهمًا لفهم معنى الجدل، موضحًا أن الجدل في أصله قد يُفهم على أنه نقاش بلا طائل أو حديث لمجرد الحديث، لكنه ليس دائمًا مذمومًا كما يظن البعض.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن الجدل ينقسم إلى نوعين؛ جدال يُراد به الوصول إلى الحق، وجدال يُراد به نصرة الباطل، مؤكدًا أن القرآن الكريم نفسه أشار إلى النوعين، حيث أمر بالجدال في مواضع مثل: "وجادلهم بالتي هي أحسن"، ونهى عنه في مواضع أخرى.

وأوضح أن الجدل المحمود هو الذي يكون غايته الوصول إلى الحقيقة، وليس الانتصار للنفس، مشددًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر جدال المرأة في سورة المجادلة، لأن جدالها كان طلبًا للحق، مؤكدًا أن "الجدال من أجل الوصول إلى الحق هو نصرة للحق".

وأشار إلى أن من علامات الجدل المذموم رفض المسلمات، موضحًا ذلك بمثال بسيط، حيث لا يمكن الاستمرار في نقاش مع شخص ينكر البديهيات، كمن يشكك في حقائق واضحة، لافتًا إلى قول الشاعر: "وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل"، ما يعني أن إنكار الواضحات يفسد أي حوار.

وشدد على أن هناك شرطين أساسيين لمعرفة الجدل المحمود، وهما عفة اللفظ وأمانة النقل، موضحًا أن من يفتقد هذين الشرطين لا يُؤخذ عنه في النقاش، مستشهدًا بمواقف عملية بيّن فيها خطورة نسبة الأقوال لغير أصحابها دون دليل، مؤكدًا أن غياب أمانة النقل يُفسد الحوار ويُفقده قيمته.