كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم تصوير يوم القيامة بالذكاء الاصطناعي، وهل يجوز ذلك شرعًا، أم يعد من الأمور غير الجائز تصورها ونشرها.

كانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: ما حكم تصوير يوم القيامة بالذكاء الاصطناعي؟ فقد انتشر مقطع فيديو مرعب مُصنَّع بالذكاء الاصطناعي تحت عنوان: "أحداث يوم القيامة كأنك تراها". فما حكم هذا العمل؟

وفي رده، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن تصوير أحداث يوم القيامة كمشاهد مرئية عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي أمر محرمٌ شرعًا؛ بالإضافة إلى اشتماله على جملة من المحاذير والمفاسد.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن من جملة المحاذير والمفاسد: تشويه الحقائق الدينية، والتحريف والتضليل الذي ينتشر على نطاق واسع، وجعل أوصاف يوم القيامة وأحداثها التي هي غيب أسيرةً لرؤيةٍ يفرضها الذكاء الاصطناعي فرضًا على المتلقي لها بحسب المعلومات المغذية له وما قد يصل إليه الخيال الافتراضي، بما يغير حتمًا من تخيل المتلقي لهذه الأحداث والصورة الذهنية القائمة عنده حولها، ويستبدل بها الصورةَ التي حصلت بها المحاكة الافتراضية، وهو أمرٌ عظيم الخطر وفاسد الأثر.

