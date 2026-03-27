"أحداث يوم القيامة كأنك تراها".. المفتي يوضح حكم تصوير يوم القيامة بـ Ai

كتب : علي شبل

04:13 م 27/03/2026

الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم تصوير يوم القيامة بالذكاء الاصطناعي، وهل يجوز ذلك شرعًا، أم يعد من الأمور غير الجائز تصورها ونشرها.
كانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: ما حكم تصوير يوم القيامة بالذكاء الاصطناعي؟ فقد انتشر مقطع فيديو مرعب مُصنَّع بالذكاء الاصطناعي تحت عنوان: "أحداث يوم القيامة كأنك تراها". فما حكم هذا العمل؟

وفي رده، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن تصوير أحداث يوم القيامة كمشاهد مرئية عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي أمر محرمٌ شرعًا؛ بالإضافة إلى اشتماله على جملة من المحاذير والمفاسد.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن من جملة المحاذير والمفاسد: تشويه الحقائق الدينية، والتحريف والتضليل الذي ينتشر على نطاق واسع، وجعل أوصاف يوم القيامة وأحداثها التي هي غيب أسيرةً لرؤيةٍ يفرضها الذكاء الاصطناعي فرضًا على المتلقي لها بحسب المعلومات المغذية له وما قد يصل إليه الخيال الافتراضي، بما يغير حتمًا من تخيل المتلقي لهذه الأحداث والصورة الذهنية القائمة عنده حولها، ويستبدل بها الصورةَ التي حصلت بها المحاكة الافتراضية، وهو أمرٌ عظيم الخطر وفاسد الأثر.

اقرأ أيضاً:

هل يوجد صيغة مخصصة للصلاة على النبي لفك الكرب والفرج العاجل؟

ما حكم إلقاء أوراق مكتوب عليها لفظ الجلالة؟

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إصابة 10 جنود أمريكيين في استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية
هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
كيف تساعد بذور الشيا في خفض الدهون الثلاثية وحماية القلب؟
ترامب: حان الوقت لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي
معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي