أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين، مستشهدًا بآبيات شعرية:

"يا آلَ بَيتِ رَسولِ اللَهِ حُبَّكُمُ

فَرضٌ مِنَ اللَهِ في القُرآنِ أَنزَلَهُ

يَكفيكُمُ مِن عَظيمِ الفَخرِ أَنَّكُمُ

مَن لَم يُصَلِّ عَلَيكُم لا صَلاةَ لَهُ".

وأوضح خلال تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حب المصريين لآل البيت رضوان الله عليهم حب فطري، وتقديرهم واحترامهم واستقبالهم في مصر خير دليل على ذلك، فإن أردت مثالًا واضحًا لذلك فانظر إلى ترحيب أهل مصر بالسيدة زينب والسيدة نفيسة رضي الله عنهما.

وأشار إلى أن هذا الحب الفطري والتوقير لآل البيت النبوي الكرام هو تطبيق عملي لقوله تعالى: "قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ".

وأضاف أن هذا الحب حبٌّ سنيٌّ وهدي قرآني أكد عليه الأزهر الشريف السني المذهبي، وتدعمه الدولة الأبية التي وسعت الجميع بعلم وفهم وحكمة.

ولفت إلى أن قلوب المصريين مع دولتهم مصر العربية الأبية، ومع أشقائهم في الخليج وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، داعيًا الله أن يحفظهم ويحفظ الناس أجمعين، وأن يبارك خطوات السيد الرئيس ورحلاته لدعم الأشقاء في الدول العربية، فالأمة واحدة، حفظ الله مصر ودول الخليج والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين.