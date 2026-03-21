أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن صيام الست من شوال يُعد من السنن المؤكدة التي حثّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بقوله ﷺ: «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر»، موضحًا أن هذه العبادة فضلها عظيم لكنها ليست فرضًا على المسلم.

وأوضح خلال تصريحات خاصة، أن من لم يُوفَّق في إتمام صيام الأيام الستة خلال شهر شوال، فلا إثم عليه، لأن الأمر في أصله نافلة وليس واجبًا، مؤكدًا أن الشريعة راعت أحوال الناس وظروفهم المختلفة.

وأشار إلى أن من تعذر عليه الصيام بسبب مرض أو انشغال أو أي ظرف آخر، يمكنه أن يصوم ما استطاع من هذه الأيام خلال الشهر، دون اشتراط التتابع أو البدء بها مباشرة بعد عيد الفطر، لافتًا إلى أن في ذلك سعة وتيسيرًا.

وأضاف أن الأهم في هذه العبادات هو صدق النية والإخلاص لله تعالى، مع الحرص على الاستغفار والتوبة، وبذل الجهد في اتباع السنن التي تقرّب العبد من ربه، مؤكدًا أن الله ينظر إلى القلوب والنيات قبل الأعمال.

